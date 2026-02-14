◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)フィギュアスケートの男子フリースケーティングが13日に行われ、鍵山優真選手が銀メダル、佐藤駿選手が銅メダルを獲得。応援にかけつけていた坂本花織選手が2人を抱きしめて祝福しました。ショートプログラム2位発進の鍵山選手。逆転優勝を狙うフリーで序盤にジャンプミスもあり、2位につけていた佐藤選手を上回