俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は15日、第6回「兄弟の絆」。衆院選の開票速報（8日）に伴う“大河異例の2月休止”を挟み、2週ぶりの放送再開となる。大役・織田信長役に挑む俳優の小栗旬（43）が初回（1月4日）から圧倒的な存在感を示し、作品を牽引。インターネット上で大きな反響を呼んでいる。制作統括の松川博敬チーフ・プロデューサー（CP）に小栗の起用理由や魅力を聞いた