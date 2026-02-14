元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（55）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。国民民主党の玉木雄一郎代表に対し、自民党と、日本維新の会による連立政権との「対立軸」になりうる論点を提言した。玉木氏は12日のBSフジ番組で、中道改革連合の敗北や、日本の「リベラル」思想について話す中で、自党のスタンスを「個人の権利は重視する。自由を守る。リバティーを重んじる。一方で国家の主権、国家の自由も同時に守っていく」と説