アメリカのトランプ大統領は13日、軍事的圧力を強めているイランについて、体制転換が起きれば「最善のことだ」と述べました。トランプ大統領「（Q．イランの体制転換を望むか？）それが最善だろう。我々は既に、強力な戦力を投入している。追加戦力も到着し、まもなく別の空母も出発する」トランプ大統領は13日、イランとの核問題をめぐる協議が決裂した場合に必要になるとして、中東地域に2隻目の空母の派遣を指示したことを明ら