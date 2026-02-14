【イタリア・ミラノ１３日（日本時間１４日）発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリー（ミラノ・アイススケートアリーナ）が行われ、鍵山優真（２２＝オリエンタルバイオ・中京大）が１７６・９９点、合計２８０・０６点で２位。２大会連続で銀メダルを獲得した。中京大でともに練習を積んできた誉田知己（３年）が本紙の取材に応じ、エースの素顔を証言。間近で接する後輩だからこそ感じる?すごさ?とは――。