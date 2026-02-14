◆ 4年連続2桁勝利のエース右腕を呼び戻し現地時間13日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスがFAとなっていたザック・ギャレン投手（30）との再契約に合意したと『ジ・アスレチック』のケン・ローゼンタール記者が報じた。契約は1年2202万5000ドルとされている。ギャレンは2016年のドラフトでカージナルスに入団し、2019年にマーリンズでMLBデビュー。同年途中からダイヤモンドバックスに加入し、2022年から4年連続2桁勝利を達成