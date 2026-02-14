【イタリア・ミラノ１３日（日本時間１４日）発】幼なじみが明かす素顔とは――。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリー（ミラノ・アイススケートアリーナ）が行われ、佐藤駿（＝エームサービス・明大）が１８６・２０点、合計２７４・９０点で銅メダルに輝いた。佐藤と同学年で幼少期には「仙台ＦＳＣ」で練習をともにした鈴木なつ（関大４年）が本紙の取材に応じ、ノービス時代から注目を集めた天才スケーターの