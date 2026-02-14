筆者の話です。通勤途中に、何気なく立ち寄った小さな自転車屋さんがありました。ただ通り過ぎていた道に、いつの間にか頼れる場所ができていて--。 通勤途中のパンク 通勤途中、自転車が突然パンクしてしまいました。会社まで自転車で15分ほど。そのちょうど中間あたりに、小さな自転車屋さんが一軒あります。朝から営業している店で、以前から存在は知っていましたが、利用したことはありませんでした。 仕事前の時間を気に