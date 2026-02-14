プレミアリーグも残り12試合にイングランド・プレミアリーグは第26節までが終了し、シーズン終盤に差し掛かっている。首位アーセナルが引き分け、それに続く2位マンチェスター・シティと3位アストン・ビラが勝利を収めたため、上位陣の差が縮まった。8試合勝利なし（4分4敗）となったトッテナムは降格圏と5ポイント差の16位に沈み、監督交代に踏み切る結果となった。22年ぶりのリーグタイトルを目指すアーセナルは7位と躍進中