俳優・柳葉敏郎が13日、自身のインスタグラムを更新。大物タレントとの2ショットをアップし、反響を呼んでいる。 【写真】あの日がよみがえるイケオジになった約40年後の「今井良介」と「横山健」 投稿された写真は指ハートのポーズでそろって満面の笑みを浮かべる2人。白の開襟シャツに皮のジャケットできめた柳葉は「11年振りの再会」と記した。一緒に写っているのはタレント・明石家さんま。さらに頭の上で