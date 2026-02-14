シンガー・ソングライターの由薫が、４月１６日に東京・有楽町のコニカミノルタプラネタリアＴＯＫＹＯで初のプラネタリウムライブ（１日２回公演）を行うことを１４日、発表した。由薫は、今年１年を通じて「夜」をテーマにしたライブシリーズ「ＲａｙｉｎｔｈｅＮｉｇｈｔ」を開催する。今回は第１弾。４回のシリーズ全てに来場し、特典を集めた観客には４回目のライブ終演後のミート＆グリートへの参加が可能だ。ミー