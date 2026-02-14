ロッテは１４日、宜野湾でＤｅＮＡと練習試合を行う。阪神から現役ドラフトで移籍した井上広大は５番左翼で先発する。１（中）高部２（右）藤原３（一）上田４（指）ポランコ５（左）井上６（三）山本７（捕）佐藤８（二）中村９（遊）松石投手木村