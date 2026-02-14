2月14日午前、高知市の交差点でごみ収集車と軽自動車が衝突する事故があり、それぞれの車を運転していた男性2人がケガをしました。警察や消防によりますと、2月14日午前9時40分ごろ、高知市六泉寺町の交差点で南に向かって直進していたごみ収集車と北に向かって右折しようとしていた軽自動車が衝突しました。この事故で、ごみ収集車を運転していた53歳の男性が足を挟まれて出られなくなり大ケガを負って高知市内の病院に運ばれまし