ＪＲＡは２月１４日、岩手県競馬組合が運営するテレトラック釜石で「Ｊ―ＰＬＡＣＥ釜石」としてＪＲＡの勝馬投票券を発売することを発表した。発売、払戻開始日は２月２１日となっており、岩手競馬開催日は全場の６Ｒ〜１２Ｒ、岩手競馬非開催日は全場の全競走を発売する。なお、前日発売も実施する。