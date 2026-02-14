落語家の笑福亭鶴瓶（74）が13日放送のMCを務めるTBS「A-Studio+」（金曜後11・00）に出演。ゲストを「親戚みたいなもん」と語る場面があった。オープニングで鶴瓶は登場前のゲストについて「きょうの…まあ僕は本当に親戚みたいなもんですからね」と打ち明け、「長いこと会うてない。会いたかったわ〜」としみじみと語った。そうして登場したゲストはお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆。鶴瓶は「きょう誕生日