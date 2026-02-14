海外進出する日本人ダンサーが増え、今や日本人がいない海外バレエ団を見つけるのが難しいほどだ。そんな中でも抜きんでた存在が、英国ロイヤル・バレエ団の高田茜だろう。プリンシパルを務めて１０年。今夏、来日公演「リーズの結婚」「ジゼル」の２作の表題役を務める。（小間井藍子）田園風景を舞台に、若い女性リーズが恋人コーラスとの結婚にこぎ着けるまでを描く「リーズ――」は、名振付家フレデリック・アシュトンが手