ミラノ・コルティナオリンピックのクロスカントリースキー男子10キロフリーに、県勢2人が出場しました。日本時間のきのう行われた、男子10キロフリーに出場したオリンピック初出場、南砺市出身の山粼大翔選手は、日本勢トップの30位に入りました。また、2大会連続出場の富山市出身、廣瀬崚選手は33位でした。一方、山粼選手の出身地で、廣瀬選手の勤務地である南砺市では、パブリックビュ