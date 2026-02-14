花粉症の季節。正式には「季節性アレルギー性鼻炎」というそうだ。 防衛問題を考えてみると、日本人の多くが、別種のアレルギー症にかかっていることがわかる。「軍アレルギー」と「核アレルギー」だ。 これらは口にしただけで袋叩き、全く議論もなしにレッテルを貼られ、マスメディアが騒ぎ、中国からはすぐに反応がある。こんなことで良いのだろうか。少し考えてみたい。 米国による軍事占領下の政策