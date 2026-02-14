富山市の介護施設で、利用者10人がノロウイルスによる食中毒を発症し、市は厳重注意と指導を行いました。富山市によりますと、おととい、「入院患者や患者と同じ施設の利用者に下痢やおう吐の症状がみられる」と連絡がありました。きょうまでに、市内の介護施設の利用者で70歳代から100歳代の10人に、下痢やおう吐、発熱の症状がみられ、このうち男性1人が亡くなりましたが、食中毒との関連は分からないということです。このほかの