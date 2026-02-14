神奈川県警による交通違反の取り締まりで、違反切符を不正に交付したケースが確認され、県警が2600件以上の交通違反を取り消す方針であることがわかりました。捜査関係者によりますと、神奈川県警・第2交通機動隊の隊員らがスピード違反などを取り締まる際、実際には明確な違反が認められないにもかかわらず、違反切符を交付したケースがあったとして、神奈川県警は2600件以上の交通違反を取り消す方針だということです。違反切符