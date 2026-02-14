2月6日より渋谷を舞台に開催されている都市型ゲームフェス『SHIBUYA GAMES WEEK 2026』。ゲームを軸としながらも、様々なカルチャーやテクノロジーが混ざり合うカオスさは、まさに“渋谷らしさ”を象徴しているようだが、そのなかでも異質な存在感を放っているのが、FabCafe Tokyoで開催されている体験型展示『REAL [UN]REAL ESTATE』だ。 （関連：【画像あり】3Dスキャンで記録した都市生活者の部屋）