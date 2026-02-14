2026年2月9日、YouTuberのスーツが自身のYouTubeチャンネルを更新。普通列車で伊香保温泉に向かう様子を公開した。 （関連：【画像あり】普通列車で伊香保温泉へ向かうスーツ） スーツは鉄道や旅行の情報を発信している、チャンネル登録者数121万人超えの人気交通系YouTuber。今回アップされた「地獄の激安ルートで伊香保温泉に行ってみた！」は、上野駅14番ホームからスタート。群馬県