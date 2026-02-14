スターラックス航空は、熊本〜台中線でタイムセールを、2月5日午前11時から3月5日まで実施する。エコノミークラスの片道往復航空券を対象に、運賃の10％を割り引く。搭乗期間は3月31日から4月28日まで、一部期間は除外。プロモーションコードは「GORMQ10」。運賃部分以外、ストップオーバーを含む旅程は割引対象外となる。