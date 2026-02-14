北海道エアポートは、新千歳空港駐車場の定期契約プランを試験販売する。4月1日から6月30日まで、AB駐車場の駐車枠を販売する。申込期間は利用開始の前月1日から15日までで、入金期限は同20日。月額料金は、連絡通路下駐車枠が110,000円、A駐車場立体駐車場2階駐車枠が65,000円、AB駐車場国際線側駐車枠が50,000円となる。各プランの枠数には限りがあり、各種割引は対象外となる。連絡通路下駐車枠とA駐車樹立体駐車場2階駐車枠は