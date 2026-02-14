オホーツク海を経由して太平洋に進出防衛省・統合幕僚監部は2025年2月12日、ロシア軍機が太平洋に進出し、岩手県沖まで南下したと発表し、航空自衛隊が撮影した当該機の画像を公開しました。【画像】空自機が激写！これが日本に接近にしたロシア軍の「怪しいプロペラ機」です 自衛隊が確認したのは、ロシア軍のIL-20情報収集機1機です。同機は11日午前から午後にかけて大陸方面から飛来し、オホーツク海を経由して太平洋に進出。