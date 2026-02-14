物価高の影響は、タクシー業界にも及ぶことになります。石川県内のタクシー運賃が2026年の5月中旬から値上げされることが決まりました。石川県内のタクシー業界は、人件費や燃料費の上昇、車両の更新費用などのため運賃の値上げを2025年11月までに北陸信越運輸局に申請していました。これに対し運輸局は申請した会社の収支状況が赤字となっていることを確認し、2月5日、改善するためには値上げは「必要」と判断しました。現在、普