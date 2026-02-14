【セリエA】ピサ 1−2 ミラン（日本時間2月14日／スタディオ・アレーナ・ガリバルディ＝ロメロ・アンコネターニ）【映像】モドリッチの「魔法のアウトサイド弾」ミランの“40歳の生ける伝説”が、またしても魔法を見せた。クロアチア代表MFのルカ・モドリッチが代名詞とも言える「右足アウトサイド」で決勝ゴールを記録し、世界中のファンを熱狂させている。セリエA第25節でピサと対戦したミランは、39分に先制するも、71分に