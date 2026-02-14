学歴詐称問題で刑事告発された静岡県伊東市の田久保真紀前市長の自宅にけさ県警が捜索に入りました。【映像】田久保前市長自宅の家宅捜索の様子板垣亮リポート「駐車場には警察車両が複数台並んでいます。田久保前市長の自宅の家宅捜索が今まさに行われています」田久保前市長は去年5月の市長選で、報道機関の経歴調査票に「東洋大学卒」といううその経歴を記載したなどとして、複数の刑事告発を受けています。これまでに警