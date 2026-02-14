【ブンデスリーガ】ドルトムント 4−0 マインツ（日本時間2月14日／ジグナル・イドゥナ・パルク）【映像】佐野海舟、ブンデスの怪物を止める“神タックル”炸裂マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、驚異的な加速力でドルトムントのカウンターを止めた。ブンデスリーガを代表するストライカーであるFWセール・ギラシとのスプリント勝負にファンたちが反応している。マインツは日本時間2月14日、ブンデスリーガ第22節でドルト