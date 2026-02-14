ブルージェイズは13日（日本時間14日）、球団公式インスタグラムを更新。岡本和真内野手（29）があいさつする動画を公開した。球団公式インスタグラムは「岡本和真が到着しました！」と日本語で記し、白Tシャツ姿の岡本があいさつをする動画を公開した。動画の中で岡本は「カズです！よろしくお願いします」とぺこりと頭を下げ「キャンプ地に着きましたので明日から頑張ります。皆さんよろしくお願いします」と少し照れた表