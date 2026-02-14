ソフトバンク・城島健司ＣＢＯが１４日、改めて王貞治球団会長の存在感の大きさを力説した。王会長は年末にインフルエンザにかかり、年始から静養し、宮崎キャンプは１０日から３日間だけの視察だった。城島ＣＢＯは「会長しかできない積極的な動きもしてましたしね。若手を集めて話をしたり。なかなか聞きたくても聞けないものも聞けたので。本当にウチの選手は幸せだなと思いながらその話を聞いてました」と、１１日に選手宿