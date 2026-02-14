学歴詐称疑惑が発端で複数の刑事告発を受けている静岡県伊東市の田久保真紀前市長の自宅に14日、県警が家宅捜索に入りました。記者「午前7時半です。田久保氏の姿が見えました。これから田久保氏の自宅で警察の家宅捜索が行われます」警察の家宅捜索を受けている田久保前市長をめぐってはこれまで、自身が市長となった選挙の際に「東洋大学卒業」と報道機関に虚偽の経歴を示して公にした「公職選挙法違反」の疑いなど複数の刑事告