ヤクルトのドミンゴ・サンタナ外野手が１４日、１軍の浦添キャンプに合流した。前日に来日した助っ人は笑顔でチームメイトと再会を喜んだ。昨季は右肘の故障もあって６０試合で打率２割７分４厘、３本塁打、１５打点に終わり、昨年８月に米テキサス州ダラス市内の病院で右肘の手術を受け、リハビリを続けていた。６年目を迎える今季はオスナとともにホワイトソックスへ移籍した村上の穴を埋めるべくさらなる活躍が期待される