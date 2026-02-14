（CNN）米NBCテレビの番組「トゥデー」の司会者、サバンナ・ガスリーさんの母親ナンシーさん（84）がアリゾナ州の自宅から何者かに連れ去られたとみられる事件で、同州ピマ郡保安官事務所は13日に声明を発表し、ナンシーさん宅の敷地内で「本人および本人と近しい関係にあった人以外のDNA」を発見したと明らかにした。「捜査官は当該のDNAを持つ人物を特定すべく捜査を進めている。DNAの発見場所は明らかにしていない」と声明は述