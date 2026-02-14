14日朝早く、熊本市で歩行者が新聞配達をしていた原付バイクにはねられました。はねられた男性は意識不明の重体です。事故があったのは、熊本市南区馬渡の市道です。14日午前5時45分頃、75歳の男性が運転する原付バイクが正面から歩いてきた男性をはねました。この事故で、はねられた熊本市南区田迎の自動車販売業高本幸造さん71歳が頭を強く打ち、意識不明の重体となっています。原付バイクの男性も転倒して頭を打ち、軽傷です。