中国・上海で陥没穴が発生。道路の大部分が飲み込まれ、周辺の建物にも被害が出た。【映像】巨大な穴から人々が逃げる様子（実際の映像）映像には、人々が一斉に逃げている様子が映っている。地下鉄の路線の掘削作業中、作業員が水漏れを発見した翌日に、この巨大な穴が発生したということである。（『ABEMA NEWS』より）