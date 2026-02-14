新たな動画生成AI「Seedance 2.0」のリリースを受け、アメリカ映画業界団体モーション・ピクチャー・アソシエーション（MPA）の会長兼CEOチャールズ・リブキンが、同サービスによる大規模な著作権侵害を直ちに停止するよう求めている。 Seedance 2.0は、TikTok運営の中国バイトダンス社がリリースした新たな動画生成AI。SNSでは、わずか2行のプロンプトで生成されたというをはじめ、既