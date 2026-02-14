ピラティスに興味があっても、スタジオに通わないとできないと思い、トライせずにいる人も多いはず。そんな人におすすめなのが、いま話題の“ウォールピラティス”。ウォールピラティスのメリット? マシンがなくても実践できる「ウォールピラティスはマシンの代わりに“壁”を使ってピラティスの動きを補助したり、負荷をかけたりできるのが特徴。ピラティスはマシンが必要、スタジオに通うものというイメージもありますが、これな