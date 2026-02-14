2月15日に行われる高知龍馬マラソン2026を前に、高知駅前にある「あの像」がフィニッシュ会場へと引越しました。14日午前、JR高知駅前のこうち旅広場の坂本龍馬像が高知龍馬マラソン2026のフィニッシュ会場であるGIKENスタジアムに移されました。2026大会は「龍馬」をより感じられるものにしたいと、 実行委員会が龍馬像の”お引越し”を計画、当日は、龍馬自らがフィニッシュしたランナーや来場者を出迎えます。■ 県観光振