俳優の志田未来が12日、主演を務めるTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜後10：00）の公式インスタグラムに登場。親子役を演じる俳優・神野三鈴との楽しげなオフショットが公開された。【写真】「2人ともいい笑顔」「可愛いです」親子を演じる志田未来＆神野三鈴の“仲良し”オフ2ショット阿相クミコ氏（原作）と黒麦はぢめ氏（漫画）による人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』