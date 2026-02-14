神奈川県警の巡査部長らが2600件を超える不正な交通違反の取り締まりを行い、虚偽の書類を作成していたことが分かり、警察は近く書類送検する方針です。捜査関係者によりますと、神奈川県警第2交通機動隊の巡査部長らはスピード違反などを取り締まる際、必要な距離を追跡せずに取り締まりを行い、実際よりも長い追跡距離を違反切符に記載したということです。また、現場で行わなかった実況見分を実施したとして嘘の調書を作った疑