「5番・一塁」で先発出場スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州サプライズで行われたアリゾナ大とのシーズン開幕戦に「5番・一塁」で先発出場し、3回の第2打席で右越えソロを放った。打った瞬間だった。1-1で迎えた3回1死、右腕クラムコウスキーの83マイル（約133.6キロ）の変化球を完璧に捉えた。アリゾナの夜空を舞った打球は、右越えへ消えていった。一塁ベンチのチームメートは大盛り上