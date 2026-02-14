クラシックコンサートと聞くと、敷居が高いと感じる人も多いのではないだろうか。かくいう筆者も「音楽に詳しくないと楽しめないのでは？」「じっと座っている鑑賞スタイルで堅苦しそう」という印象を持っていた。しかし今、“寝そべりながら飲みながら気軽に楽しめるオーケストラ”を謳う「CHILL CLASSIC CONCERT」が幅広い世代から注目を集めている。今回クランクイン！トレンドは、1月25日（日）に、千葉の幕張メッセにて開催