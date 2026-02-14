13日夕方徳之島の天城町で住宅1棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは天城町瀬滝で13日午後4時40分頃近くで農作業していた人から「家が燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたがこの火事で天城町瀬滝の作業員北郷 実さん61歳の木造平屋建ての住宅1棟を全焼しました。北郷さんは一人暮らしで出火当時、外出していてケガはありませんでした。