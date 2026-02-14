巨人の沖縄・那覇キャンプが15日、那覇市の奥武山運動公園でスタートした。投手陣は早速、ブルペン入り。田中将大投手と則本昂大投手が一番乗りで現れ、ともに力強い投球を見せた。田中将はワインドアップを交えながら38球、則本も力強い直球主体に40球を投げ込んだ。田中将と則本はともに楽天だった13年に球団初の日本一に貢献。その後も自主トレをともに行うなど親交が深く、今季から再びチームメートとなった。