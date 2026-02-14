中道改革連合の新代表に選ばれた小川淳也氏が１４日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」にリモート出演した。ＭＣの東野幸治が「小川さん、新代表おめでとうございます」と祝福の言葉をかけた。小川氏は「はい。いや…あの…」と言葉に詰まり、「おめでとうと言っていただいていいのかどうか」と苦笑いで応じた。出演者の「ははは」と笑う声が流れた。東野が「なんで最初から暗いんですか？」と優しくツッ