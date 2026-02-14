ミラノ・コルティナオリンピックは１３日、各地で競技が行われた。１３日のフィギュアスケート男子フリーで、ショートプログラム（ＳＰ）２位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ）は１７６・９９点にとどまり、合計２８０・０６点で銀メダルとなった。佐藤駿（エームサービス）が１８６・２０点をマークし、計２７４・９０点で銅メダルを獲得。ＳＰ５位のミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が１９８・６４点で、計２９１