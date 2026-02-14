元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希（４０）が公開した衣装ショットに、反響が寄せられている。後藤は１３日までに自身のインスタグラムで「亜美ちゃんとＰＡＲＡＤＩＳＥＣＩＴＹでイベントでした」とつづり、３児の母で歌手の鈴木亜美（４４）との２ショットをアップ。シースルーのトップスにワインレッドのアイテムを重ね、肌見せしたコーデを披露した。この投稿にファンからは「２人すごく可愛い」「いつもと違