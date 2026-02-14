太宰啓介騎手（４６）＝栗東・フリー＝は、２月１４日の京都３Ｒ（３歳未勝利、ダート１９００メートル＝１１頭立て）でメイショウアカリ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父ホッコータルマエ）に騎乗して１着となり、１万２３０３戦目でＪＲＡ通算６００勝を達成した。滋賀県出身の太宰騎手は１９９８年３月にデビュー。今年のシルクロードＳを１６番人気のフィオライアで制するなど、高配当を演出している。これまでＪＲＡの重