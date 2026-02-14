◆米大学野球アリゾナ大―スタンフォード大（１３日、米アリゾナ州サプライズ＝サプライズスタジアム）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が、開幕戦で「５番・一塁」でスタメン出場し、１号本塁打を放った。全米２４位のランク校であるアリゾナ大に乗り込んでの初戦。１−１で迎えた３回１死での第２打席。１ストライクからの２球目、高めの球を豪快にとらえると、右翼芝生席に放り込んだ。初回２死二、三塁での第１打